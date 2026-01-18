HABITATGE
El Govern compra més de 700 pisos a Lleida en deu anys per destinar-los a lloguer social
Entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per dret de tempteig i l’adquisició directa per part de l’Incasòl. La majoria a la capital, però també en dinou municipis més de la demarcació
La Generalitat ha adquirit l’última dècada més de 700 habitatges a Lleida i 19 municipis més de la demarcació per destinar-los a lloguer públic, entre l’Agència de l’Habitatge i l’Institut Català el Sòl (Incasòl). L’Agència va comprar entre 2015 i 2025 a través del dret de tempteig i retracte 5.903 immobles a tot Catalunya, dels quals 471 a la demarcació de Lleida (gairebé un 8% del total). Va invertir en global 385 milions, 22,9 a Lleida. La majoria de pisos estan ubicats a la capital del Segrià, en concret 197, i van ser adquirits a una mitjana de 54.852 euros, i al Segrià va comprar també 21 a Alcarràs (51.684 euros), dos a Almacelles (41.425 euros), un a Torrefarrera (50.000 €) i un a Almenar (34.193 €).
El Pla d’Urgell és la segona comarca amb més, amb 117 a Mollerussa (a una mitjana de 48.215 €) i un a Linyola (38.000 €). El segueixen l’Urgell amb 39 a Tàrrega (55.273), 5 a Agramunt (41.864) i 3 a Bellpuig (54.819). Després, la Noguera amb 42 a Balaguer (43.952), dos a Artesa de Segre (30.289) i un a Torrelameu (45.000). A la Segarra són 15 a Cervera (51.619) i un a Guissona (43.000).
Així mateix, a la Seu d’Urgell va adquirir 9 a 71.066 euros de mitjana, a Solsona també 9 a 59.129 €, tres a les Borges Blanques (43.287 €) i al Pallars Jussà, un a Tremp (61.662 €) i un altre a la Pobla de Segur (51.000 €).
L’Incasòl en va comprar de forma directa entre 2021 i 2025 2.420 més, dels quals 197 a Lleida. En concret, va adquirir a Inmocaixa dos lots de 98 i 51 a la capital, el primer el novembre de l’any passat i el segon el desembre del 2024, així com 48 a la Pobla de Segur a la Sareb el desembre del 2023. Aquestes xifres no inclouen els últims quatre lots amb un total de 1.064 pisos, 49 a Lleida, la compra dels quals l’Incasòl va anunciar a finals del 2025.
Un 6,4% dels que va adquirir a tot Catalunya estan okupats
Dels 5.903 pisos adquirits per l’Agència de l’Habitatge, un 88% (5.220) ja estan entregats a inquilins, mentre que 379, el 6,4% del total, estan okupats de forma il·legal i hi ha expedients judicials en tràmit. En 48 casos hi ha ocupants pendents de regularitzar, 149 estan en fase d’adequació i 107, en procés d’adjudicació o de firma del contracte.La gran majoria dels pisos adquirits per l’Agència des de l’aprovació del decret llei de mesures urgents sobre l’habitatge el 2025 són per dret de tempteig. És a dir, la preferència de la Generalitat a l’hora de comprar-los quan provenen d’una execució hipotecària, un gran tenidor en una zona declarada tensionada o una subhasta administrativa o judicial. Així mateix, en ocasions també utilitza el sistema de retracte: si detecta que tenia preferència i no se li va notificar l’operació, pot revertir la compravenda i adquirir la vivenda.