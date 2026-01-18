Un 6,4% dels pisos que va adquirir la Generalitat a tot Catalunya estan okupats
Dels 5.903 pisos adquirits per l’Agència de l’Habitatge, un 88% (5.220) ja estan entregats a inquilins, mentre que 379, el 6,4% del total, estan okupats de forma il·legal i hi ha expedients judicials en tràmit. En 48 casos hi ha ocupants pendents de regularitzar, 149 estan en fase d’adequació i 107, en procés d’adjudicació o de firma del contracte.La gran majoria dels pisos adquirits per l’Agència des de l’aprovació del decret llei de mesures urgents sobre l’habitatge el 2025 són per dret de tempteig. És a dir, la preferència de la Generalitat a l’hora de comprar-los quan provenen d’una execució hipotecària, un gran tenidor en una zona declarada tensionada o una subhasta administrativa o judicial. Així mateix, en ocasions també utilitza el sistema de retracte: si detecta que tenia preferència i no se li va notificar l’operació, pot revertir la compravenda i adquirir la vivenda.