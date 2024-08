Els trens entre Lleida i Manresa passaran de 6 a 10 a partir de l'octubre

Els trens entre Lleida i Manresa passaran a partir de l’octubre dels tres que ara circulen cada dia en cada sentit a un total de cinc circulacions diàries per sentit de dilluns a divendres. Així ho va avançar el departament de Territori després d’una reunió de l’òrgan mixt de coordinació i control entre el Govern i Renfe.

El Govern planteja la posada en marxa aquesta tardor de la nova línia ferroviària RL4 de Lleida a Manresa (actual R-12), que serà operada per Renfe fins al 2025, i reconfigura l’oferta entre la capital del Bages i Barcelona.

Aquests canvis suposaran un increment de circulacions i les millores implantades permetran arribar a Manresa des de Lleida i viceversa abans de les vuit del matí, la qual cosa millora substancialment la situació actual, atès que els primers trens arriben passades la 10.30 hores. L’última sortida per anar del Segrià a Manresa i al revés seguirà sent passades les 19 hores.

El servei ferroviari entre Lleida, Cervera i Manresa (RL3 i RL4) també millorarà els caps de setmana i festius. Entre Lleida i Cervera les circulacions de dissabtes i diumenges passaran de 5 a 6 per sentit, i entre Cervera i Manresa s’incrementaran de 3 a 4.El mes de febrer passat es va posar en marxa el servei de la línia RL3 de Lleida a Cervera, amb un total de 10 circulacions diàries en cada sentit.

Des de la posada en marxa dels nous serveis s’ha produït un increment de la demanda d’un 30% respecte al 2023.

Amb l’entrada en marxa de la nova línia RL4, la Generalitat obre la porta a mantenir la línia de tren de mitjana distància que uneix Lleida i Barcelona sense transbords a la capital del Bages per poder arribar fins a Barcelona. Aquesta possibilitat va provocar queixes del territori i dels usuaris, que denunciaven tenir fer transbord a la capital del Bages per arribar en un altre comboi fins a la capital catalana. La Generalitat va reconsiderar aquesta decisió al constatar el rebuig del territori.

Renfe continuarà operant els trens de la línia de Manresa fins al 2025, quan la Generalitat a través de Ferrocarrils assumirà la gestió de les línies de Rodalies. Mentrestant, Ferrocarrils de la Generalitat ha obert un procés per contractar al voltant de vint maquinistes per operar a Rodalies Lleida. Aquesta vintena d’operadors s’inclouen en els prop de setanta maquinistes que FGC preveu contractar els propers dos anys tant per a Rodalies Lleida com per a la nova connexió ràpida de Barcelona amb l’aeroport del Prat, encara en construcció.

D’altra banda, a partir de l’1 d’octubre, Renfe també reforçarà amb més places els trens d’alta velocitat Avant, que comuniquen la capital del Segrià amb Barcelona i que surten de l’estació de Lleida-Pirineus a primera hora del matí, al voltant de les 07.00 hores, i en sentit contrari, el servei Avant que surt des de Barcelona a primera hora de la tarda. Aquest va ser un dels compromisos adquirits per Renfe en la reunió amb el Govern. Augmentar els trajectes entre Lleida i Barcelona, que es van perdre per la pandèmia, s’ha convertit en una reclamació unànime de les comarques de Lleida.