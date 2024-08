La marihuana origina quasi la meitat de la llum defraudada enguany a les comarques de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Endesa, a través de la seua filial de xarxes e-distribución, ha detectat 17 connexions il·legals que alimentaven plantacions de marihuana en el primer semestre de l’any a les comarques de Lleida.

Aquesta dada suposa que el 45% de l’energia defraudada a la demarcació durant aquest període està associada a les plantacions de marihuana, que equivalen a 6,5 milions de kilowatts l’hora (KWh), o el que és el mateix, el consum anual de les llars d’un municipi com Guissona. Les deteccions de frau han augmentat els últims anys a la província (vegeu el desglossament).

Des d’Endesa expliquen que “aquesta xifra posa de manifest la magnitud d’un persistent problema que amenaça la seguretat física dels veïns i la qualitat de subministrament en zones amb alta concentració de frau”.

En els últims anys, s’han registrat nombrosos casos d’incendis i electrocucions vinculats a la manipulació de les instal·lacions elèctriques.Les connexions il·legals relacionades amb la marihuana van tenir lloc a Torrebesses, Aitona, Talarn, Talavera, Vilagrassa, Tàrrega, Sarroca de Lleida, Mollerussa, Lleida, la Fuliola, els Alamús i Cubells, entre d’altres.

Són localitats on els cossos policials van portar a terme batudes contra el narcotràfic. De fet, en aquests casos, els arrestats van ser imputats dels delictes contra la salut pública –pel cultiu de la droga– i de defraudació de fluït elèctric –perquè tenien la llum punxada–.

En el cas de la plantació de Torrebesses, desmantellada a l’abril, els Mossos i els tècnics d’Endesa van comprovar que la llum estava directament punxada d’una torre de mitjana tensió per així poder-ne augmentar la producció. A Tarragona van detenir els suposats electricistes que van manipular la connexió.Endesa va detectar l’any 2023 un total de 282 connexions il·legals, 43 per cultius de maria, el 62 per cent de la llum defraudada, com va avançar SEGRE al març.

Detectats 260 casos de frau a la demarcació, un 74% més

Deu casos de frau elèctric a la setmana és el que ha detectat Endesa en els sis primers mesos de l’any a les comarques lleidatanes. En xifres absolutes són 260 casos, la qual cosa suposa un increment del 74% respecte al mateix període del 2023. Del total, la meitat corresponen a immobles de la capital del Segrià (129). Quant a capitals de comarca, per exemple, s’han detectat 21 casos a Balaguer, 16 a Tàrrega i 11 a Mollerussa. Però també en municipis més petits com Arbeca, amb sis expedients de frau.

A nivell de Catalunya, la xifra de fraus detectats del gener al juny per Endesa ascendeix fins als 11.170, gairebé un 30 per cent més que en el mateix període de l’any passat. Vinculats a la marihuana són el 42 per cent. A més, suposen el 60 per cent de tot l’Estat.