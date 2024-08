Elèctrica de Sudanell impulsa la investigació energètica internacional

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa Elèctrica de Sudanell va acollir ahir una visita d’experts de diversos centres d’investigació d’Europa i Àsia. L’objectiu de la trobada va ser explorar vies de col·laboració en projectes d’investigació sobre microxarxes, gestió de la demanda i emmagatzemament d’energia. Durant la jornada, es van establir les bases per a una col·laboració que se centrarà en la flexibilitat de la demanda i la producció energètica, així com en la implementació de sistemes d’emmagatzematge elèctric i tèrmic. Aquestes iniciatives podrien obrir la porta a nous projectes d’investigació i captació de finançament internacional per part d’Elèctrica de Sudanell. “Tenim un sistema de producció, distribució i gestió de l’energia únic i propi i això ens dona un avantatge competitiu per trobar finançament per millorar el sistema actual i aportar el nostre coneixement a la indústria i la societat en general”, va remarcar l’alcalde de Sudanell i president de l’empresa, Eduard Oró, que també és doctor en Energia Aplicada i professor associat a la Universitat de Lleida.

Oró va destacar la importància d’aquesta visita per al municipi, afirmant que “ens situa com a possible hub d’investigació internacional per les nostres condicions úniques”. En la visita van participar importants acadèmics de la Xina i Alemanya i també de Catalunya.