Expropiacions per regar 2.359 ha del Baix Segre

El ministeri d’Agricultura ha abordat el procés d’expropiació per a la construcció d’una canonada que regarà per gravetat 2.359 hectàrees de 324 agricultors d’Aitona, Fraga i Seròs dins de la comunitat de regants de l’Aragó i Catalunya, la denomida Canonada 25.

L’aixecament d’actes prèvies està previst per al 9 de setembre a Aitona i el 10 i 11 a la capital del Baix Cinca. Les obres beneficiaran cinc comunitats de regants que s’han unificat i el projecte, que suposarà una inversió de 20 milions d’euros, es va ratificar de forma definitiva el mes de febrer passat. Serà una canonada lateral al canal principal que permetrà transportar l’aigua per gravetat a les finques, la qual cosa suposarà un estalvi de més del 15% dels recursos i una eficiència energètica del 100%. Així mateix, els treballs començaran a l’estiu i han d’estar acabats a mitjans del 2026 ja que estan inclosos dins del pla d’actuació que financen els fons Next Generation de la Unió Europea que aportarà el 80% del cost, mentre que els beneficiaris hauran de sufragar el 20% restant.D’aquesta manera, la canonada 25 tindrà una longitud total de més de 3 quilòmetres i en sortirà una xarxa secundària que sumarà més de 119 quilòmetres de conduccions de distribució. Comportarà la construcció d’una bassa de regulació de 210.000 metres cúbics, a més de més de 400 hidrants en parcel·les i sistemes de telecontrol per gestionar l’aspersió o el degoteig a cada finca.