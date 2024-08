L’alcalde de Alfarràs anima a visitar la població per comprovar que no és “lletja”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde d'Alfarràs, Joan Carles Garcia, convida “a tots els que estiguin interessats en conèixer la veritable cara de la població per mostrar-los els racons més pintorescos i explicar la història que hi ha darrere de cada carrer”. Ho fa després que la revista Viajar publiqués un article en el qual la Intel·ligència Artificial indiqués que aquest municipi del Segrià era el més lleig de la província.

Gràcia assegura que els pobles són molt més que cases i carrers “és la gent que els habita, la que els construeix amb el seu esforç. Per a nosaltres cada racó del nostre poble té un significada que podem explicar. És cert que no som un poble perfecte, però quin ho és?”, va remarcar.

Garcia va indicar que en els últims anys “hem treballat per revitalitzar el centre urbà amb projectes que posin de relleu el nostre patrimoni cultural i natural. Des de la restauració d’edificis històrics com el Molí Fariner, com la creació de nous espais verds. Alfarràs és un exemple de com un petit poble pot transformar-se gràcies a l’esforç col·lectiu”, va afegir. L’alcalde va manifestar que “mai no hagués pensat que tanta feina feta durant anys quedi en res pel que diu una aplicació d’intel·ligència artificial”.