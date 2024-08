I ara Solsona, la més maca

Creat: Actualitzat:

El sidral muntat per la revista Viajar amb el seu mapa dels pobles més lletjos d'Espanya no afecta només Alfarràs, ja que tots els municipis que han rebut aquest qualificatiu tan esbiaixat i parcial han posat el crit al cel.

Davant de l'allau de crítiques rebudes, la revista ha optat per substituir al polèmic enllaç de la seva pàgina web amb els pobles, segons ells, més lletjos per un altre mapa amb els més bonics, basat en els seus mateixos criteris. En aquesta altra llista figura Solsona com el més bonic de les nostres comarques.

Segons sembla, aquesta nova sèrie amb els més bells no té cap actualitat, ja que va ser publicada fa temps. Viajar està situant-se trending topic amb tant embolic, però la seva activitat creixent a la xarxa pot ser pa per avui i gana per demà.