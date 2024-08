Alfarràs i Sidamon: l’atractiva lletjor

Publicat per Privat Verificat per Creat: Actualitzat:

El rànquing d’una revista de viatges que qualificava el poble de Alfarràs com un dels més lletjos de l’Estat espanyol porta cua. Ja vam dir que aquests podis tenen una credibilitat més que qüestionable i només fa falta veure el nombre de persones participants a l’enquesta per adonar-se de la seua veracitat.

A més, el concepte lleig, és a dir, falta de bellesa segons la RAE , és tan discutible com variable segons cultures i èpoques, com molt bé va explicar ahir en TV3 l’alcaldessa de Sidamon, Dolors Tella, en relació amb l’estàtua de l’autovia en honor a l’agricultura i el reg. Resulta que, segons un reportatge de la cadena, el pagès de gran mida, amb dos blocs de formigó a les seues mans, també està qualificat de lleig per algun viatger. Coses de l’estiu...