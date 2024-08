Salvem Cal Macià exigeix al nou Govern que hi actuï ja

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya reclama a la nova conselleria de Cultura que compleixi l’acord institucional per rehabilitar la casa que va pertànyer a la família de l’expresident Francesc Macià i amb aquesta finalitat ha sol·licitat una entrevista amb la titular del departament, Núria Hernández. L’ajuntament, la Diputació i la Generalitat van anunciar el passat 23 de desembre l’acord per adquirir i rehabilitar l’edifici, malgrat que la compravenda encara no s’hagi portat a terme. L’entitat denuncia que tampoc s’ha fet efectiva la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de lloc històric.

Així mateix, tem que un canvi en el Govern de la Generalitat després de les eleccions del 12M deixi els compromisos per salvar Cal Macià “en paper mullat” i reclama celeritat a complir-los. Per aquesta raó reivindica un compromís ferm de la consellera, ja que les seues antecessores en el càrrec Àngels Ponsa i Natàlia Garriga no van prendre cap mesura en aquest sentit. El portaveu de l’entitat va remarcar que els últims tres anys i mig la casa s’ha anat degradant i que és necessari que l’ajuntament abordi l’expropiació de l’immoble si el propietari no s’avé a vendre’l.