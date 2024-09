Estalvi de més de 30.000 € en la llum al canviar l'enllumenat

Imatge d’arxiu de l’ajuntament de Sudanell. - A.S.

L’ajuntament de Sudanell ha estalviat més de 30.000 € anuals en la factura elèctrica després de canviar l’enllumenat públic amb tecnologia led. L’actuació va ser una de les obres del Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat i es va abordar juntament amb la construcció dels vestidors, bar i local social a la zona de les piscines. L’alcalde, Eduard Oró, va explicar que també es va incloure en les subvencions del PUOS la millora d’un tram de la xarxa de desaigües de la zona de la sala polivalent. Quant a la xarxa de proveïment d’aigua potable, va afegir que el consistori ha rebut una subvenció del Govern de 300.000 € per millorar la xarxa i acabar amb les fugues diàries. Les canonades són velles i estan malmeses pel pas del temps i l’any passat ja van detectar moltes avaries i pèrdues que van provocar un consum quatre vegades superior a la mitjana. Va afegir que a primers del 2025 està previst renovar la xarxa i aconseguir ser més eficients en el consum d’aigua municipal. Així mateix, també s’instal·larà una segona planta fotovoltaica d’autoconsum per proveir de llum els equipaments municipals i comptaran amb ajuts europeus del fons Next Generation.