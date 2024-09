Turistes estrenen la recol·lecció de figues a la Fira d'Alguaire

Alguaire va obrir ahir la catorzena edició de la Fira de la Figa, reafirmant-se com un certamen clau per a la promoció de la figa, un dels productes destacats de l’agricultura local. Desenes de visitants van poder participar en la iniciativa d’anar al camp a collir figues.

L’alcalde d’Alguaire, Joan Guillaument, va assegurar que van ser molts els visitants que es van inscriure i que per sis euros podien collir la fruita de l’arbre i emportar-se-la. “Aquesta edició està sent un èxit, tant d’assistència com de participació, han arribat visitants no només de Catalunya, sinó també d’Aragó i València”, va dir. Va afegir que “hem volgut recuperar l’essència de la fira, tornant a donar el protagonisme absolut a la figa d’Alguaire”. “Gràcies a les jornades gastronòmiques emmarcades en la fira, volem promoure el consum no només de la figa, sinó de la fruita de Lleida en general.” La jornada va comptar ahir amb un showcooking a càrrec del xef Joel Castañé, de La Boscana. Avui està prevista una xarrada del cuiner Josep Lladonosa, un dinar popular, tallers i una nova activitat de recol·lecció, entre d’altres.