La plataforma Lleida contra la MAT inicia la via judicial per aturar el parc solar d'Alcarràs

La Plataforma Lleida contra la MAT, una associació compromesa amb la lluita contra els macro-parcs i línies elèctriques, ha iniciat accions legals contra la Generalitat de Catalunya, concretament contra el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquesta iniciativa ha estat formalitzada durant la primera setmana de setembre a través d'un despatx d'advocats.

L'objecte del recurs contenciós administratiu presentat és la nul·litat dels actes administratius que permeten la implantació d'un macro-parc solar que afectaria 800 hectàrees de terres fèrtils a Montagut, al terme municipal d'Alcarràs. La Plataforma considera que la pèrdua d'aquestes hectàrees de terres de regadiu, situades lluny del lloc on es consumirà l'energia produïda, és difícilment justificable. A més, el projecte inclou una línia d'evacuació de 17 quilòmetres, que alternarà trams soterrats i aeris, travessant una part significativa de l'horta de Lleida.

El principal impacte d'aquest projecte no només és ambiental sinó també paisatgístic, ja que la línia d'evacuació no respecta finques ni veïns, passant a prop de cases habitades per famílies de tota la vida. Això genera preocupació per les possibles conseqüències per a la salut dels residents.

Des de fa més de dos anys, la Plataforma Lleida contra la MAT i molts afectats a títol individual han presentat al·legacions i recursos contra aquests projectes, però només han rebut el silenci administratiu com a resposta. La Plataforma també ha realitzat rodes de premsa i manifestacions per denunciar que no tot s'hi val en nom de l'interès públic i la producció d'energies renovables.

Les principals reivindicacions de la Plataforma inclouen:

La implantació de parcs solars en terrenys degradats o teulades, i no en terres productives de regadiu, per evitar agreujar la crisi alimentària.

L'optimització de la manera com es fa l’evacuació de l’electricitat, utilitzant de manera preferent infraestructures existents i respectant sempre les distàncies de seguretat amb els habitatges.

La Plataforma insisteix en la importància de continuar la protesta per la dimensió incalculable de l'impacte ambiental d'aquests projectes i la necessitat de buscar solucions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient i les comunitats locals.