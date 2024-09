Bus de reforç a Torrefarrera per no deixar estudiants sense transport

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa Gamón ja ha posat un tercer bus de reforç a la línia del Bus Exprés que efectua el trajecte entre Alfarràs i Lleida per evitar que els usuaris de Torrefarrerra que agafen el de les 7.23 del matí es quedin a la parada, ja que els dos anteriors arriben plens, com ha anat passant almenys en tres ocasions des que va començar el curs escolar. La delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, va garantir la continuïtat d’aquest tercer bus mentre es comprova si és una situació puntual de les primeres setmanes del curs acadèmic o, al contrari, persisteix. Gil va indicar que li consta que, dilluns passat, 15 persones no van poder pujar a l’autobús, la qual cosa va motivar queixes i fins i tot baralles, segons fonts veïnals. “Sí que va venir un altre autobús després però ja no vam arribar a les classes”, asseguren alguns estudiants. En el cas dels alumnes que es dirigeixen a la Caparrella, com és el cas del Sergi, “arribem una hora tard”, una situació que també és extensible als que tenen concertades visites mèdiques o treballadors que agafen aquesta línia per anar als seus llocs de treball. L’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, va indicar que té gairebé una desena de queixes al consistori, que ha remès a la delegació de Territori a Lleida.

Així mateix, va remarcar que aquesta és una situació que es produeix tots els començaments de curs però que tendeix a normalitzar-se en el transcurs dels mesos. Gil va afegir que si persisteix la falta de places entre els usuaris d’aquesta població, s’estudia la possibilitat d’avançar l’horari de sortida del primer bus, que inicia el recorregut a Alfarràs al voltant de les 6.30 del matí. “En les properes setmanes s’analitzarà l’evolució de la demanda per veure si el problema és conjuntural i prendre una decisió definitiva que contempla posar un autocar més.”

També s’ha generat aquesta mateixa situació a la línia del Baix Segre que va de Lleida a Seròs. Ajuntaments d’aquesta línia com el d’Aitona recull informació sobre les dificultats al transport que enllaça amb la capital del Segrià que fa referència a la saturació de passatgers en hores punta per portar a terme les reclamacions. Gil va indicar que també està al corrent d’aquesta problemàtica i que s’analitzarà.