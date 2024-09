Enderroquen un edifici per al centre del Fruiturisme

El solar on es va tirar un edifici, al centre, s’ha condicionat. - A.A.

Les obres de transformació de Casa Sarroqueta per acollir el nou Centre d’Interpretació del Fruiturisme continuen a bon ritme. La primera fase del projecte, encara en marxa, ha inclòs la demolició d’un edifici en mal estat, la neteja de l’interior d’un segon edifici i l’eliminació de runa i maquinària obsoleta. Un cop acabada aquesta fase, es procedirà a remodelar la planta baixa i les tres plantes superiors de l’edifici, i la planta de sotacoberta es convertirà en una coberta transitable. L’empresa Demvax SL és l’encarregada de portar a terme aquests treballs, que tenen un cost total de 76.290 euros. D’aquesta manera, el Centre d’Interpretació del Fruiturisme serà un espai experimental dedicat al turisme de la fruita amb instal·lacions cobertes per a activitats turístiques al municipi i també a l’aire lliure.

Està finançat amb 507.000 euros provinents dels Fons Next Generation en matèria de turisme i representarà una gran plataforma per potenciar el turisme vinculat a la fruita, un sector clau per a l’economia local.L’ajuntament ha enviat una carta als veïns explicant les actuacions i ha agraït la seua col·laboració.