25 anys del 'nou' Casino

El Centre Cultural Municipal Lo Casino d’Alcarràs celebra les noces de plata. Inaugurat el 15 de maig del 1999, el seu origen es remunta al 1914 ja que està construït sobre l’antic Sindicat Esquerra Foment Republicà. Per ingressar-hi calia abonar una quota de 25 pessetes o bé treballar cinc dies com a paleta al local que s’edificava al carrer Major. Ja llavors va rebre el nom de Lo Casino i va ser centre de l’activitat cultural i també agroramadera. Josep Colom n’era el president quan l’entitat es va dissoldre finalitzada la Guerra Civil. Després, l’Estat va expropiar el local perquè ningú en va reclamar la propietat, ja que els propietaris eren contraris al franquisme, bàndol vencedor. Finalment, es va treure a subhasta i s’ho va quedar el poble amb la condició que mai no es reconegués que havia estat de Foment Republicà o que se cedís un espai a Esquerra Republicana.

A finals dels anys 50 i durant els anys 60, Lo Casino va acollir el cine Victòria, on es feien dos funcions de pel·lícules els diumenges. També va servir per fer classes de Primària fins a mitjans dels 70, per a assajos de la Coral, de l’estudiantina del poble i de balls de sardanes. Durant un període molt curt va acollir l’ajuntament mentre es construïa l’actual casa consistorial, que es va inaugurar el 1968. A principis dels anys 80 l’edifici es va enderrocar i l’espai es va utilitzar per deixar anar vaquetes durant la festa major d’estiu i en la d’hivern es col·locava una carpa. Durant anys el solar va ser una plaça al mig del poble.En el mandat del socialista Santiago Mas al consistori, el 1994, es va fer el projecte per habilitar-hi un espai cultural. El procés va crear controvèrsia entre la població ja que uns volien que es mantingués la plaça i d’altres, construir un edifici nou. Finalment, la qüestió es va votar en referèndum i va guanyar l’opció de fer un equipament. Les obres van començar el 1995, sent alcalde Gerard Serra, després de refer el projecte sumant un pis més a la construcció. Es va acabar quatre anys després amb la finalitat que fos un instrument per incentivar l’activitat cultural i de lleure promoguda tant per entitats públiques com privades, i també perquè acollís activitats puntuals. Però, sens dubte, un dels moments històrics recents va ser la càrrega policial durant el referèndum de l’1 d’octubre del 2017 en la qual els veïns van impedir el pas a la Guàrdia Civil perquè s’emportessin les urnes, segons recorden els veïns.El Centre Cultural crea activitats culturals pròpies i compta amb una programació estable encara que també acull classes i assajos dels grups de teatre local, reunions de les AFAS i centres educatius, fòrums agrícoles i ramaders, presentacions, congressos, assemblees i balls. A més, acull l’Escola de Música d’Alcarràs i l’Aula de Dibuix i Pintura. Dissabte passat va acollir els actes per celebrar els 25 anys d’aquest centre neuràlgic local.