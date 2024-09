A punt a la tardor les obres de l'avinguda Catalunya

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de l’avinguda Catalunya d’Alfarràs encaren la recta final i estaran a punt per a finals d’octubre o primers de novembre, segons va explicar l’alcalde, Joan Carles Garcia. Ahir els tècnics i autoritats van supervisar l’estat de les reformes, de les quals ja s’ha executat la part principal a l’espera d’ubicar jardineres i altres detalls urbans.

El projecte tenia un termini d’execució de sis mesos i una inversió de 714.000 euros, que es pagaran amb ajuts de la Generalitat, destinats a pacificar el trànsit del centre urbà. L’ajuntament ha perdonat les taxes d’aquest any que s’aplica als guals d’una vintena d’immobles, principalment comerços, així com les que es cobren a les terrasses dels tres bars que hi ha a l’avinguda pels perjudicis que els han causat els treballs de reurbanització en aquesta via principal. En aquest sentit, els negocis de l’avinguda Catalunya i la plaça Lluís Companys, al centre urbà, van protestar a mitjans de maig per la important reducció de vendes que ha provocat l’actuació.

En un altre ordre de coses, el ple municipal celebrat dilluns va aprovar el projecte executiu per a la col·locació de plaques fotovoltaiques destinades a l’autoconsum col·lectiu, així com de sistemes d’aerotèrmia i rehabilitació geotèrmica que s’ubicaran en teulades d’edificis públics i equipaments municipals per a la renovació energètica i abaratir el cost de la factura de llum municipal.