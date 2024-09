La Sareb cedeix una finca per a un pàrquing de 30 places

El solar que la Sareb ha cedit per un any al consistori. - A.V.D.S.

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Vilanova de Segrià ha arribat finalment a un acord amb la Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària, Sareb, per a la cessió d’un solar al número 39 del carrer Diagonal on habilitarà un pàrquing amb una capacitat per a entre 30 i 40 vehicles.

Segons l’alcalde, Jordi Figuerol, d’aquesta forma es pretén resoldre els problemes d’estacionament d’aquesta zona on hi ha diversos blocs de pisos habitats, la qual cosa ha augmentat notablement la circulació i les dificultats per estacionar. Al principi la Sareb es va negar a la cessió de la finca però després s’hi va avenir, “ja que ens vam comprometre a eximir-los del pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) d’urbana”. L’acord amb la Sareb contempla la cessió d’un any prorrogable a un altre any i “així successivament fins que decideixi donar-li un altre ús o es faci la venda de la finca”, va explicar Figuerol. El solar s’ha tancat i es condicionarà perquè pugui convertir-se en zona d’estacionament, va explicar l’edil.