L'institut Joan Solà, centre ambaixador de la UE

L’Institut Joan Solà de Torrefarrera ha estat nomenat Centre Ambaixador del Parlament Europeu (EPA), un projecte que té com a objectiu fomentar la consciència europea i la participació ciutadana entre els joves. A Lleida, només tres centres de Secundària formen part d’aquest projecte, per donar a conèixer més a fons la UE, les seues institucions, valors i drets. Els “ambaixadors júniors”, l’alumnat de quart d’ESO i de primer i segon de Batxillerat proposaran activitats per treballar els valors de la Unió Europea com la pau, la democràcia i els drets humans que els joves es converteixin en ciutadans compromesos, segons assenyalen els responsables del centre.