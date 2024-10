Una trentena de parades en la nova edició del 'Menja't Soses' aquest dissabte

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Soses celebra aquest dissabte la quarta edició del Menja’t Soses, que tindrà lloc a la plaça Santiago Miret i a la plaça de l’Ajuntament entre les 11.00 hores i les 21.00 hores amb la participació d’una trentena de parades. Es preveu la visita d’unes 8.000 persones, segons va explicar l’alcaldessa, Sandra Marco.

Al llarg del dia s’organitzaran tallers de batucada, tast de vermuts, un espai de pintura tèxtil, taller de cuina, a càrrec de La Granera; maridatge de melmelades, formatge i vi, a càrrec de Melmelades Torre Roca i Formatgeria Manel Pla; tastos de cervesa, a càrrec de Mona Tremenda, i l’actuació del grup de versions Talkual, que tancarà la jornada a partir de les 21.00 hores.D’altra banda, l’alcaldessa va destacar que per celebrar que aquest any el jaciment de Gebut ha entrat a formar part de la Ruta dels Ibers del Museu d’Arqueologia de Catalunya, la primera activitat que s’ha programat és un dinar popular ofert pel consistori de la població durant el qual es farà la presentació de la ruta coincidint amb el Cap de Setmana Ibèric.També estarà oberta l’exposició L’aigua, un recurs vital en el passat i en el present, i hi haurà visites guiades al jaciment a càrrec d’experts.