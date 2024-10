Entreguen a la família les restes d'un soldat de Bell-lloc exhumat a la fossa de Salomó

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 85 anys després de la seua mort, les restes del soldat republicà Josep Bellet Pérez, nascut en Bell-lloc d’Urgell, es van poder lliurar ahir als seus familiars i tornaran al seu lloc d’origen. Així es va fer en un acte al cementiri de Salomó, al Tarragonès, en el qual va ser present la seua neboda Laura Niubó Bellet. “Tanquem un llarg camí d’incertesa. Des d’avui podrem honrar l’oncle amb la dignitat que es mereix”, va destacar, després de donar les gràcies al departament de Justícia i Memòria Democràtica i als professionals implicats en l’exhumació i identificació. Bellet és la primera persona identificada a la fossa del cementiri de Salomó, en la qual els equips arqueològics van recuperar les restes de 21 combatents republicans més durant l’excavació que es va fer el 2020. A la mateixa fossa podria estar enterrat Ramon Carné Pereta, també veí de Bell-lloc d’Urgell.

El 2017, les famílies dels dos lleidatans van sol·licitar l’exhumació. La direcció general de Memòria Democràtica va fer un informe sobre l’origen i el context d’aquesta fossa que recollia el testimoni de Jaume Colet, que afirmava que els veïns van enterrar de forma precipitada una vintena de soldats morts durant els combats a la zona de Salomó (18-19 de gener del 1939). Entre l’octubre i el desembre del 2020, en el marc del Pla de Fosses de la Generalitat, es va portar a terme l’exhumació. La disposició dels esquelets localitzats va confirmar la hipòtesi que van ser llançats a la fossa, ja que part dels individus estaven de cap per avall, i la gran majoria presentava les extremitats mal col·locades. A més, la presència d’elements d’indumentària militar clarament associats a cadascun dels individus ratifica que van morir al camp de batalla i que, per tant, van ser recollits ja morts i traslladats directament al cementiri.L’acte d’ahir també va servir d’homenatge als soldats exhumats que encara no han pogut ser identificats, les restes dels quals van ser reinhumades amb dignitat al cementiri de Salomó. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va afirmar que “cada vegada que podem identificar una persona desapareguda durant la Guerra Civil o la dictadura franquista i tornar les restes als seus familiars, fem un acte de justícia, de reconeixement i d’homenatge.”

Les restes dels altres 21 soldats, sense identificar, van ser inhumades al cementiri de Salomó Les restes dels altres 21 soldats, sense identificar, van ser inhumades al cementiri de Salomó Josep Bellet Pérez és el primer identificat a la fossa de Salomó i el 26 en el conjunt de Catalunya

Així mateix, va destacar la voluntat del departament de donar continuïtat a les polítiques de memòria. El mapa de fosses de la Generalitat n’inclou prop de 400 a les comarques lleidatanes. Al cens de desapareguts durant la Guerra Civil consten més de 500 originaris o veïns de la província de Lleida, amb més de 450 familiars inscrits en el registre.

Botons amb l’escut de l’Exèrcit d’aviació de la República

Josep Bellet Pérez, fill de Domingo i Antonia, va nàixer el 1916 a Bell-lloc d’Urgell, al Pla d’Urgell, i va formar part de l’Exèrcit Popular de la República durant la Guerra Civil. El 2009, la seua neboda el va inscriure al cens de persones desaparegudes i es va adherir al programa d’identificació genètica després de facilitar una mostra de l’ADN per poder comparar-ho amb les restes que s’exhumaven a les fosses intervingudes. La família de Bellet també li han entregat objectes recuperats. En concret, 36 botons metàl·lics decorats en relleu amb l’emblema de l’Exèrcit d’aviació republicà, dos botons d’or, dos fragments d’una corretja de cuir, dos claudàtors i una sivella de ferro.

Botons amb l’escut de l’Exèrcit d’aviació de la República

Josep Bellet Pérez, fill de Diumenge i Antonia, va nàixer el 1916 en Bell-lloc d’Urgell, en el Pla d’Urgell, i va formar part de l’Exèrcit Popular de la República durant la Guerra Civil. El 2009, la seua neboda el va inscriure al cens de persones desaparegudes i es adherió al programa d’identificació genètica després de facilitar una mostra de l’ADN per poder comparar-ho amb les restes que s’exhumaven a les fosses interveïnes. La família de Bellet també li han entregat objectes recuperats. En concret, 36 botons metàl·lics decorats en relleu amb l’emblema de l’Exèrcit d’aviació republicà, dos botons d’or, dos fragments d’una corretja de cuir, dos claudàtors i una sivella de ferro.