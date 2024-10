El ràfting tanca una bona campanya al guanyar cabal

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

Les empreses de ràfting posaran avui fi a la temporada d’aigua després de set mesos de descensos pels rius de Lleida (des del 15 de març), especialment, la Noguera Pallaresa, i amb un bon balanç sobre el nombre d’usuaris, segons el portaveu del sector, Flòrido Dolcet. El conveni amb l’elèctrica Endesa, propietària de central hidràulica de Llavorsí i la de la Torrassa, per assegurar el cabal lúdic aigües avall, acaba de fet dimarts dia 15, però “la majoria d’empreses acabaran la campanya avui”.

Dolcet va descartar donar una xifra sobre els serveis atesos aquest any, però podrien igualar o superar els de l’any passat, que van ser 325.000 (els relacionats amb l’aigua), ja que a la demanda habitual s’han sumat en aquesta ocasió les bones reserves d’aigua una vegada superat el període de sequera.El portaveu de les empreses de turisme actiu va assenyalar que aquesta campanya han comptat amb un 15% més de reserves d’aigua, fet que ha permès que majoritàriament poguessin treballar quatre hores al dia sense necessitat de restriccions, com sí que n’hi va haver l’estiu passat. Va dir també que el turisme actiu i el parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici són els principals reclams per al turisme al Pirineu. Malgrat tot, el portaveu va assenyalar que aquesta temporada tampoc no ha estat de rècord, com sí que ho va ser l’anterior a la pandèmia, però sí que es tanca amb uns bons resultats. “És un any bo. Tenim l’oferta més àmplia del sector i estem fent una aposta per la qualitat” del servei, va assenyalar Dolcet.Va explicar també que, més enllà del ràfting, el més sol·licitat en turisme actiu és el barranquisme i les activitats de llac o pantans, com els de la Torrassa o Sant Antoni. Al marge de l’aigua, trekking i bicicleta de muntanya estan en auge.