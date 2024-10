L'ACA detecta pèrdues d'aigua de fins al 54% en pobles de Lleida

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ACA ha detectat pèrdues d’aigua de fins al 54% a les xarxes de distribució de diversos municipis de Lleida, ja sigui per ruptures de canonades, fugues o falta de manteniment a les instal·lacions. És una de les conclusions de les auditories que el Govern va exigir a companyies que donen servei, públiques o privades, per conèixer l’eficiència hídrica i així documentar quanta aigua es perd.

Els informes revelen que Àger supera el 54% de pèrdues i Seròs el 28% i fins el 25% Mollerussa. La xifra era del 34% a Maials, però les obres portades a terme els últims anys han reduït les pèrdues al 18%, segons l’alcalde, David Masot.

També destaquen municipis com Sant Guim de Freixenet amb un 21%, Lleida amb un 15% o Tàrrega amb un 14%. Segons les dades de l’ACA, que va determinar indicadors per estandarditzar les auditories, 133 municipis havien de publicar els resultats dels estudis abans del 31 de març del 2024. De moment, dotze encara no ho han fet, entre els quals figuren algunes capitals de comarca com Balaguer, la Seu d’Urgell i Vielha e Mijaran.

Quant a Àger, les dades indiquen que és el municipi més afectat de la demarcació per aquestes pèrdues, on els 146.805 metres cúbics que entren es redueixen a la meitat (51,4% per fugues i similars, i 2,8% per fallades de comptadors i aigua punxada). En aquest cas, la xarxa de subministrament d’aigua és d’unes característiques “especials” ja que té 40 quilòmetres de canonades per proveir les nou poblacions que formen el terme municipal.

L’edil d’obres, Jordi Cortasa, va apuntar que “el fet de tenir més quilòmetres de canonades provoca que es puguin patir més incidències”. A més, el recorregut de les conduccions passa “per camins o zones boscoses”. El consistori està acabant de substituir dos trams de canonades de més d’un quilòmetre que són les que més problemes i fugues han generat al llarg de l’any. “Tenim el propòsit de reduir les avaries i les pèrdues en la distribució”, va dir.

Així mateix, el consistori ha demanat altres ajuts per “sectoritzar” les canonades per optimitzar el sistema i detectar si hi ha pèrdues i per habilitar nous comptadors, ja que els actuals superen de llarg la seua vida útil. “Hi ha un tipus de pèrdues que possiblement són de reducció de la lectura dels comptadors dels abonats. Els comptadors tenen una vida d’uns 12 o 13 anys i aquí en tenim alguns que ja superen de molt aquesta xifra”, va dir Jordi Cortasa.