Un pont per a la història

A finals de setembre del 1934 la Granja d’Escarp va inaugurar el pont que creua el Segre amb la presència de l’aleshores s conseller de Cultura, Ventura Gassol. Fins a aquell moment, només hi havia sobre el Segre el pont Vell de Lleida, la qual cosa obligava els veïns d’aquesta població i del Baix Segre a creuar el riu amb barca, un mitjà de transport que no era operatiu quan hi havia avingudes o, al contrari, sequera, segons expliquen fonts municipals. Aquest mitjà de transport era vital per portar el carbó a la seua destinació i la fruita al mercat de la capital. La Granja ja havia patit riuades al segle XIX i l’última i més devastadora va ser l’any 1907. La població va reivindicar llavors la construcció d’un pont.

El 1918 es va presentar el projecte de la carretera de Seròs a Mequinensa que no contemplava la construcció de cap pont. Les autoritats locals del moment van forçar-ne la inclusió el 1920 i un nou projecte de carretera entre Seròs i la Granja es va presentar ja amb el pont inclòs. Tanmateix, el 1921 es va instaurar la dictadura del general Primo de Rivera amb la benedicció d’Alfons XIII i tots els projectes es van paralitzar. La infraestructura va haver d’esperar a la declaració de la República el 1931 i un any després la Generalitat, presidida per Francesc Macià, va aprovar la carretera i el pont. Riegos y Fuerzas del Ebro, filial de La Canadenca, es va fer càrrec de la construcció de la carretera i del pont per un total de 150.000 pessetes. El president Lluís Companys havia d’inaugurar-lo però al seu lloc ho va fer el conseller de Cultura, Ventura Gassol, el 1934 posant fi a un greuge territorial i facilitant les comunicacions amb Lleida.El passat 30 de setembre es van complir els 90 anys de la inauguració del pont Vell. La població ho va celebrar diumenge passat dia 12 amb una caminada fins a aquest enclavament i una conferència sobre com i per què es va construir una infraestructura vital per a la població. L’acte s’emmarca dins de l’Octubre Cultural que també inclou la presentació de llibres i espectacles teatrals.