De pasdoble a música disco: la pionera discoteca Baix Segre compleix 50 anys de vida

La discoteca Baix Segre de Seròs compleix mig segle. Va ser inaugurada el 19 d’octubre del 1974 com un projecte avançat al seu temps i va representar l’arribada de nous aires i llibertats en l’època prèvia a la transició del franquisme a la democràcia, així com l’“obertura del país al món”, segons expliquen els seus nous promotors.

Va constituir un esdeveniment vital per al lleure del Baix Segre i de moltes altres poblacions del Segrià com Almatret, Maials, Llardecans, Sarroca de Lleida, la Granja d’Escarp o Bovera, clients habituals. Va marcar la vida de moltes persones que van conèixer allà les parelles amb qui després es van casar i van poder disfrutar de grups com La Trinca, que va actuar al local el juliol del 1975. “Literalment es va passar de ballar pasdobles a disfrutar per primera vegada de la música disco”, afirmen.

La discoteca Baix Segre es va crear com un projecte de vida compartit entre Antonio Latorre (conegut com a Ernesto), que va morir el 2019, i Carme Puigvert, la seua esposa. Ells van dirigir el bar restaurant des del 1974 fins a la seua jubilació l’any 1990, quan el negoci es va traspassar.

La direcció d’aquest establiment va anar canviant fins a finals dels anys noranta quan va tancar durant més de deu anys. Es va reobrir el 2013 i va anar intercalant arrendataris fins al mes de juliol del 2019, quan Ernesto Latorre, net d’Antonio i Carme, va recuperar el negoci. En l’actualitat el local és un bar restaurant amb un pub que és part de l’antiga discoteca i que ocupa aproximadament una tercera part de la sala original.

Aquest any se celebren els 50 anys de l’obertura amb una festa que tindrà lloc el dissabte 2 de novembre a partir de les 19.00 hores. L’entrada serà lliure i hi haurà música en directe. Es podrà visitar l’antiga discoteca i retrobar-se amb records per a aquells que van viure els setanta.