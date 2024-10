Laia Raventós: “Estic molt il·lusionada de tornar a casa”

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Laia Raventós és el flamant fitxatge del Cadí la Seu fins a final de temporada, el segon que fa el club per reforçar la posició de base en tot just dos setmanes després de l’arribada de l’andalusa Ainhoa Gervasini. La jugadora de Santa Eulàlia de Riuprimer, de 27 anys, torna al club on va firmar els millors números de la seua carrera després de prendre’s un any sabàtic per viatjar pel sud-est asiàtic.

“Des que vaig tornar del viatge ja em rondava pel cap el fet de tornar a jugar, però no m’acabava de decidir. Al final han pogut més les ganes i aquí estic”, va indicar ahir Raventós a SEGRE, reconeixent que, després d’un viatge que “ha estat increïble”, va dir, “estic molt il·lusionada perquè és tornar a casa, amb la gent de la Seu d’Urgell on he estat sempre molt bé. És una sensació una mica estranya, la veritat, perquè sembla com si no me n’hagués anat mai, i realment ha passat un any, per això afronto aquesta tornada amb molta il·lusió”.Raventós ja és a la Seu i avui té previst incorporar-se als entrenaments de l’equip per poder estar disponible per al partit de la setmana que ve al Palau davant del Gernika. “Necessito posar-me en forma. He pujat a la Seu abans del que tenia previst per començar a conèixer l’entrenador i les meues companyes, i espero que la setmana que ve ja pugui estar disponible”, va comentar. D’altra banda, la base barcelonina, que en l’última de les tres campanyes que va jugar al Cadí va firmar 8,5 punts, 2,3 rebots i 1,8 assistències per partit, serà, als seus 27 anys, la més veterana de tot l’equip. “Em va sorprendre quan m’ho van dir, perquè mai m’havia trobat en aquesta situació”, va assegurar Raventós.