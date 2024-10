Condemnen una banda de lladres encaputxats que van robar a Isona

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida va condemnar ahir per conformitat a penes d’entre dos anys i dos anys i deu mesos de presó quatre lladres que el 8 de febrer del 2023 van assaltar una casa a Isona, al Jussà, i van fugir dels Mossos de forma temerària a bord d’un cotxe, encara que van acabar sent detinguts a Sant Pere dels Arquells, a la Segarra, en una espectacular operació policial. Es tracta de quatre joves –un d’ells complia 18 anys el mateix dia del robatori– i tots estan en presó preventiva des que van ser arrestats.

El judici es va celebrar després de l’acord al qual van arribar les defenses i la Fiscalia, que inicialment sol·licitava penes d’entre 6 i 8,5 anys de presó. Als condemnats se’ls va aplicar els atenuants de confessió i reparació del dany, després de pagar els 4.633 euros d’indemnització. A més, la Fiscalia sol·licita que la pena que els queda per complir se substitueixi per la seua expulsió durant 8 anys de l’Estat, ja que no tenen permís de residència.El conductor del vehicle de la banda va ser condemnat a dos anys pel robatori i a 10 mesos per conduir de forma temerària i sense permís. A més, se li prohibeix conduir durant almenys un any. Als tres restants se’ls imposa la pena de dos anys de presó.Els fets van tenir lloc el matí del 8 de febrer del 2023 quan els quatre condemnats es van traslladar fins a Isona en un vehicle de lloguer. Mentre un dels acusats esperava al cotxe, els altres tres, amb els rostres tapats, van entrar en un habitatge i van aconseguir entre 1.500 i 2.000 euros, ordinadors i joies. Al ser descoberts, van pujar al vehicle i van iniciar una fuga a gran velocitat. Havien estat alertats els Mossos, que van establir diversos controls per a la detenció. Van ser detectats quan circulaven per l’A-2 en direcció a Barcelona i en alguns punts van circular en contradirecció i a gran velocitat. Una vegada van arribar a Sant Pere dels Arquells van abandonar el vehicle i van intentar fugir a peu. L’ampli dispositiu policial, que va mobilitzar nombroses patrulles i fins un helicòpter, va aconseguir interceptar els quatre presumptes lladres amb el botí a sobre.