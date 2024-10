Les obres del tren disparen l'ús de les apps de cotxe compartit de Lleida a Tarragona

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Les alteracions del servei ferroviari que estan patint els usuaris de la línia de tren de Lleida a Tarragona com a conseqüència de les obres al túnel de Roda de Berà han provocat un increment de la mobilitat amb cotxe compartit. O almenys això és el que indica el notable augment de les ofertes de desplaçaments entre aquestes dos ciutats que pot constatar-se en alguna de les principals apps o aplicacions digitals que ofereixen aquest format de viatge.

El nombre de propostes per anar de Tarragona a Lleida s’ha triplicat en dos setmanes, en les quals ha passat de les set de l’11 d’octubre a les setze que s’ofereixen per avui, divendres 25. Mentrestant, les ofertes en sentit contrari han crescut de nou a quinze. És a dir, que la disponibilitat total, en alguns casos amb arribada o sortida en poblacions com Salou o Altafulla, pràcticament s’ha duplicat en aquest trajecte al passar de 16 a 31 en quinze dies.

Paral·lelament, les propostes per desplaçar-se entre Reus i Lleida han passat de quatre a set entre aquestes mateixes dates, mentre que en el sentit contrari han caigut de quatre a dos.

L’augment de l’oferta per viatjar amb cotxe compartit es troba en línia amb el desplaçament d’usuaris de la línia de tren Lleida-Tarragona cap a l’autobús i cap al vehicle particular al qual venen apuntant diferents fonts des de l’inici de les obres a començaments d’octubre.

La mateixa companyia ferroviària Renfe xifra en un 20% la pèrdua de viatgers en les línies afectades a Tarragona, una proporció que suposaria uns 500 a Lleida.

L’alternativa del cotxe compartit resulta avantatjosa davant la ferroviària quant al temps de trajecte, encara que no ocorre el mateix pel que fa al preu.

El viatge entre Lleida i Tarragona per carretera, autovia o autopista té una durada aproximada de 70 minuts, mentre que el de Rodalies dura, segons el servei pel qual s’opti, de 108 a 116 minuts.

Les tarifes dels cotxes compartits oscil·len entre els 7,49 i els 8,99 euros, encara que també hi ha algunes excepcions a l’alça que arriben als 10,29, i d’altres a la baixa, més infreqüents, que es queden en 3,99 euros. A més, els abonaments de Rodalies ofereixen preus a partir d’1,26 euros per trajecte, amb la possibilitat de disposar d’una targeta mensual sense límit d’usos per 58,20 euros, en tots els casos amb un recàrrec de 3,40 euros si aquesta es personalitza.

Renfe elogia “un sistema ferroviari espectacular”

“Ja voldrien molts països d’Europa tenir els nivells de puntualitat del 92,7% que hi ha a Espanya”, va dir ahir el director general de Negocis i Operacions a Renfe, Óscar Gómez, qui es va referir a la xarxa de trens com “un sistema ferroviari espectacular”. Gómez, que va participar en una jornada sobre el ferrocarril, va afirmar que la companyia “té un equip professional amb mitjans inigualables”, els membres de la qual “el que mereixen és el suport” i “no el desprestigi”.

“Tenim capacitats i recursos per portar tothom a casa, com dissabte passat, quan vam posar trens de mitjana distància i de rodalies addicionals, taxis i fins i tot hotels per atendre tothom”, va manifestar, en relació amb el caos ferroviari que es va desencadenar a Madrid i en les línies que enllacen aquesta ciutat amb el Llevant espanyol com a conseqüència de la bolcada d’un comboi en un túnel. Aquest focus de conflicte es va afegir al que es viu des de principis del mes d’octubre a les línies que comuniquen Lleida i Tarragona amb Barcelona per les obres de millora al túnel de Roda de Berà, el final de les quals està previst per al 2 de març.