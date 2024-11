Rebaixa de l'IBI d'un 75% al llogar habitatges a joves

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de l’ajuntament d’Alfarràs va aprovar ahir bonificar l’Impost de Béns Immobles (IBI) d’urbana en un 75% a les persones que lloguin pisos de la seua propietat ara tancats a menors de 35 anys, segons va indicar l’alcalde, Joan Carles Garcia (Junts). Posar al servei de la gent jove el parc de pisos que ara estan en desús és una prioritat per al consistori. Segons Garcia, els veïns són reticents a llogar i costa molt posar habitatge al mercat ja que també és difícil vendre. “Amb aquesta mesura apostem perquè la gent es quedi al municipi premiant el propietari”, va remarcar. “Només demanem que el lloguer sigui per a menors de 35 anys perquè busquem que es quedin en habitatges que ja estan disponibles i també és un al·licient per als seus propietaris.”

El ple va acordar també actualizar la factura de l’aigua en uns 3 cèntims més per metre cúbic. “No és elevat”, va indicar, “ja que el preu s’ha actualitzat durant els últims anys perquè era molt baix”. L’ajuntament va municipalitzar aquest servei el mes de setembre passat i està pendent d’ingressar a la Mancomunitat d’Aigües de Pinyana. Així mateix, el ple va avalar apujar la taxa de les escombraries 9 euros per persona empadronada. D’altra banda, la població està dins de la recollida porta a porta.

Diners dels parcs solars per a un poliesportiu

L’ajuntament d’Alcarràs preveu invertir els diners que cobri de l’impost de construccions i obres (ICIO) pels parcs solars promoguts per Solaria a fer un nou poliesportiu. Segons l’alcalde, Gerard Companys, en els últims anys el municipi ha passat de tenir 7.000 habitants a sobrepassar els 10.000 per la qual cosa els equipaments esportius que hi ha en l’actualitat, un poliesportiu amb dos pistes i una sala polivalent no homologada, no donen per acollir les activitats de les més de trenta entitats esportives que hi ha a la localitat ja que s’han triplicat durant els últims anys. Així mateix, també va indicar que el projecte del nou poliesportiu ascendeix a uns cinc milions que s’aniran sufragant amb l’impost a Solaria. De moment, l’alcalde va remarcar que els diners que ja ha avançat l’empresa per aquest concepte no es poden tocar atès que tan sols es podrà gastar quan els parcs solars estiguin finalitzats i en funcionament.

Reprenen les obres d’un bloc d’Alcarràs per a 46 pisos de lloguer

L’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys, va explicar que hi ha una empresa constructora de la localitat que ha adquirit l’estructura d’un bloc de pisos que va quedar a mig construir fa anys al costat de l’Escola del Saladar i de la qual es va aixecar només l’esquelet que, posteriorment, va quedar abandonat.En l’esmentat bloc es podran edificar 46 habitatges de lloguer. Companys va remarcar que l’empresa està disposada a deixar una part d’aquests pisos perquè els arrendin joves de la població ja que l’objectiu és que les famílies es quedin a viure a la localitat. “Perseguim que la gent jove pugui trobar habitatge al poble i no se n’hagi d’anar malgrat l’increment del cens durant els últims anys.” No obstant, va incidir en la dificultat per trobar pisos per la qual cosa l’empresa ha accedit a deixar un número determinat per a joves de la localitat.El ple d’Alcarràs va aprovar ahir una pujada de l’aigua a les més de 200 masies i també de les escombraries, com ho han fet la majoria dels municipis del Segrià. En concret les escombraries passaran de 116 euros per habitatge a 126 l’any que ve.