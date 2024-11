Acaben les obres a l'avinguda Catalunya

Les obres d’urbanització de l’avinguda Catalunya, on actualment s’instal·len jardineres. - JORDI ECHEVARRIA

L’ajuntament d’Alfarràs ha acabat les obres d’urbanització de l’avinguda Catalunya, l’eix principal de la localitat, on s’estan instal·lant jardineres i es preveu plantar arbres, segons va explicar el primer edil, Joan Carles Garcia. El projecte tenia un termini d’execució de sis mesos i una inversió de 714.000 euros que es pagaran amb ajuts de la Generalitat destinats a pacificar el trànsit del centre urbà de la localitat. Els negocis d’aquest carrer i la plaça Lluís Companys, al centre urbà, van protestar a mitjans de maig per la important reducció de vendes que va provocar la intervenció. Segons l’alcalde, el consistori ha eximit a aquests locals del pagament de la taxa de guals durant l’actual exercici per les pèrdues causades.