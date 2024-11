Quatre agents interins per cobrir vacants a la Urbana d'Alcarràs

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Alcarràs ha incorporat aquesta setmana quatre agents interins per poder cobrir les vacants d’uns altres quatre policies que es troben a l’Institut de Seguretat Pública (ISP) formant-se. Segons l’alcalde, Gerard Companys, la setmana passada una agent es va traslladar a la policia local de Lleida després de superar l’examen d’oposició i “un altre efectiu que tenim en comissió de serveis d’Almacelles ens ho reclama aquest consistori on només hi ha un urbà malgrat que estava contractat per dos anys”. El sindicat majoritari de funcionaris a l’ajuntament d’Almacelles, UGT, va denunciar a primers de mes que des de fa gairebé tres setmanes aquesta localitat del Segrià només té un policia dels vuit que li corresponen, per la qual cosa li urgeix recuperar la seua plantilla.

La fuga d’agents és un tema preocupant, va assegurar Gerard Companys, ja que “molts consistoris estan en la nostra mateixa situació, per la qual cosa creiem que s’ha de fer una borsa de treball unificada ja que molts d’ells acaben marxant i costa moltíssim temps cobrir les places”.

Aquests quatre agents interins estaran treballant mentre els altres quatre es formen. “La nostra intenció és treure dos places més per cobrir aquestes altres dos vacants i de cara a l’any que ve crear una altra plaça de caporal. Ara en tenim una i l’estructura final quedaria amb dos caporals”, va puntualitzar l’alcalde. Alcarràs va unificar la vigilància local ja que abans tenia policies i vigilants. “Ara tots són policies locals. En total, actualment, tenim una plantilla de tretze operatius i un caporal. Els agents cobren tots igual perquè hem professionalitzat el cos”. L’alcalde va indicar que és necessari que tots els ajuntaments amb policia local, a excepció de Lleida, assumeixin aquesta problemàtica per fer un front comú a l’hora de cobrir places atesa la fluctuació dels últims anys.

La conselleria d’Interior ja estudia mesures com incorporar clàusules de permanència als contractes.