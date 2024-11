Educació només ampliarà, per ara, el menjador escolar

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El delegat d’Educació a Lleida, Rubén Mansilla, va assegurar ahir que la conselleria ja té pressupostats 500.000 euros per a l’ampliació del menjador de l’escola de Rosselló, una solució que no satisfà ni els responsables de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), ni la directora del centre, que ahir es van reunir amb ell. Segons la presidenta de l’AFA, Núria Jordana, les reivindicacions del poble van més enllà i no només reclamen la remodelació del menjador sinó no de tota l’escola “ja que aquest és només un dels problemes que provoca la falta d’espai d’un edifici adaptat per a una línia quan en l’actualitat n’hi ha dos amb més de 260 alumnes”.

En aquest sentit, Jordana va remarcar que el delegat va prendre consciència de les deficiències i que s’exigeix una escola nova o l’ampliació de les actuals dependències. “Hi ha terrenys annexos suficients, propietat de l’ajuntament, que està disposat a cedir-los a Educació per construir noves dependències. Entenem que un col·legi nou pot tardar, però hi ha més opcions”, va explicar Jordana.

La direcció demana que els nens vagin amb roba d’abric mentre se soluciona

Per la seua banda, la presidenta de l’AFA va puntualitzar que s’ha creat una plataforma per exigir millores i que mantindrà les mobilitzacions en cas que la conselleria no es comprometi a continuar amb les negociacions i informar amb regularitat tant l’AFA com l’ajuntament i el centre.

Tres generacions han estudiat al col·legi

“La meua mare té 74 anys i va anar a aquesta escola, jo en tinc 47 i també hi vaig anar. Ara hi van els meus fills i a aquest pas també els meus nets. Se’ns ha quedat petita i caldria fer una reforma integral o construir-ne una de nova.” Així argumenta David Manjón les reivindicacions dels veïns que exigeixen a Educació un nou centre. “Recordo que a dalt hi havia els pisos dels mestres que van arribar a viure a l’edifici. Amb el temps van marxar i els habitatges van servir per donar espai al col·legi. És una construcció antiga que no està llesta per a aquests temps, sobretot en climatització. Tenim ventiladors a l’estiu però aquesta no és la solució. D’altra banda, es va haver de desmantellar l’aula d’informàtica per donar espai a les classes, i els nens d’I3 fan la migdiada al gimnàs. A més, al menjador no s’hi cap”. Aquestes són algunes de les exigències que els veïns van deixar explícites a les pancartes que van elaborar diumenge passat i que s’han penjat per balcons i finestres de la localitat. Així, tot el poble està implicat a reclamar a la Generalitat una millora que es va prometre el 2019 i que no ha arribat.

Canvien gasoil per gas a l’Institut de Seròs, però sense connexió

La direcció de l’Institut de Seròs ha sol·licitat als pares dels alumnes que enviïn els seus fills abrigats al centre mentre es resolen els problemes de calefacció. Segons responsables del centre asseguren que la conselleria d’Educació ha fet una important inversió en l’institut ja que s’ha canviat tot el sistema d’alimentació tèrmica per suprimir les calderes de gasoil, amb la qual cosa es passarà a tenir un sistema de calefacció de gas. “Aquest canvi és molt positiu per al centre ja que últimament hi havia moltes avaries i reparacions. Som Escola Verda i aquest canvi van en la línia educativa”. Així mateix, el problema se centra en el fet que actualment no s’ha portat a terme la connexió del gas per problemes d’instal·lació, entre d’altres. “Estem en contacte directe amb l’empresa i la conselleria insistint que és una connexió vital per encendre la calefacció. Esperem resoldre el problema ben aviat ja que si no és així es prendrà una decisió conjunta amb el departament.”