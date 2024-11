Multes per abocaments il·legals

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Aitona ha pres mesures contra l’incivisme i ha sancionat dos persones amb 400 euros cadascuna per abocaments il·legals a la població després de ser identificades per l’abandonament de residus en finques rústiques dels afores, segons van explicar fonts municipals.

El consistori ha expressat la seua preocupació i rebuig per l’increment de conductes incíviques relacionades amb abocaments il·legals d’escombraries en diferents zones del poble. Aquesta situació afecta negativament la imatge de la població i el seu entorn natural, i obliga el consistori a destinar recursos addicionals per netejar aquestes zones i gestionar els residus abandonats.

El consistori posa èmfasi que no permetrà que s’embrutin paratges del seu municipi Vigilància per multar forans que fan el porta a porta i tiren escombraries als seus contenidors

Davant d’aquesta situació, l’administració local ha obert expedients sancionadors contra aquestes dos persones responsables d’abocaments il·legals en finques rústiques pròximes, identificades gràcies a la col·laboració ciutadana. Amb aquesta actuació, es vol enviar un clar missatge de tolerància zero cap a aquestes conductes.

L’alcaldessa, Rosa Pujol, reitera la importància de mantenir un poble net: “Aitona és casa nostra, és necessari preservar-la amb responsabilitat i civisme. L’ajuntament no tolerarà accions que danyin el nostre entorn i aplicarà totes les mesures necessàries per evitar-ho.” També ha volgut posar en relleu la implicació ciutadana i insta els veïns i veïnes a denunciar qualsevol activitat incívica. “La col·laboració de tots és essencial per mantenir un municipi cuidat. Gràcies a les denúncies ciutadanes hem pogut actuar amb més eficàcia”, va explicar.

L’ajuntament d’Aitona ja va ser pioner a anar a la caça de forans que llancen escombraries domèstiques als seus contenidors, els desborden i provoquen sobrecostos de fins a mil euros al mes per buidar-los i netejar-ne l’entorn. Procedeixen de municipis del Segrià que apliquen la recollida porta a porta i, en lloc de treure-la els dies assignats per a cada tipus de residus, els traslladen en cotxes per tirar-los allà on van optar per instal·lar illes de contenidors. De fet, el consistori ja ha cobrat 100 euros a veïns de pobles pròxims després enxampar-los in situ i prendre nota de la matrícula del vehicle, seguir-los i informar-los de la infracció.

Altres poblacions de la comarca han seguit el seu exemple, com és el cas de Torres de Segre, Alcarràs o Rosselló, a l’hora d’extremar la vigilància i multar veïns de fora que deixen les escombraries en contenidors. Al seu torn, Rosselló ha començat a imposar multes per evitar que els seus dipòsits també quedin desbordats per les escombraries de veïns d’altres poblacions.