Negocis que arriben al centenari

Fusteria Tornos és un dels dos negocis centenaris que mantenen la seua activitat a Alpicat i que, juntament amb Autocars Morell, són els més antics de la localitat. Antoni Tornos és la tercera generació de fusters i ha seguit la tradició del seu pare i el seu avi, que va arribar de Torralba de los Sisones, a Terol, per treballar d’encofrador a la presa de Camarasa. Després de construir-se el dic, tots els treballadors van haver de marxar. “El meu avi volia establir-se a Almacelles, però al final es va quedar a Alpicat, on va obrir el seu negoci. El meu pare és un dels quatre fills que va tenir i dos van continuar amb la fusteria”, assegura l’Antoni. Abans, el taller estava ubicat al carrer Major però amb els anys es va traslladar al carrer Enric Granados. “El negoci és rendible i no temo perquè falti la feina. Si m’ho demanen, faig mobles, munto cuines, parquet, finestres, portes i reparo persianes”.

Té una petita botiga de mobles “que compro i venc i una exposició”. La fusteria és un “negoci de futur” ja que és una activitat manual i com totes les que necessiten habilitat no corren el perill de ser substituïdes per la intel·ligència artificial. “Fusters, paletes, lampistes i electricistes anem molt buscats perquè el que fem no ho fan les màquines”, afirma l’Antoni.

Fusters i conductors tota la vida, no temen que la intel·ligència artificial acabi amb les seues professions

Té un fill de dotze anys: “No sé si té fusta de fuster. M’agradaria que seguís però és molt petit i no se sap quin camí agafarà.”

No gaire lluny, Isidre Morell dirigeix Autocars Morell, amb 101 anys de trajectòria. “És una empresa que va fundar el meu avi, oriünd d’Alpicat, i que després van continuar el meu pare i la meua mare, i ara jo”, explica. “El meu avi va començar amb 2 autocars i en l’actualitat jo en tinc 8. El 80% de l’activitat són viatges discrecionals concertats amb la Generalitat. Els contractes acaben el 2029 i després, ja veurem”, va indicar. “La majoria són rutes escolars, línies regulars, serveis a empreses, entre d’altres.” Destaca que “aquest és un negoci familiar que no pot competir amb grans empreses perquè juguen en una altra lliga. Som una firma petita i intentem donar qualitat. Un dia tenim poca feina i un altre l’activitat és molt intensa. Tenim clients fidels des de fa 30 i 35 anys amb els quals el contacte és directe i per als quals estem actius les 24 hores del dia, una cosa que no tenen les grans companyies. Cuidem conductors i vehicles diàriament”, explica.

Morell assegura amb tristesa que ell és l’última generació de l’empresa. “El meu fill no es dedicarà al transport. Tinc 53 anys, així que durarà fins que em jubili.”