Tot a punt per a una altra fase de modernització

Tot és a punt per abordar les obres de modernització del regadiu del sector 3 del canal de Pinyana. L’empresa adjudicatària ja ha distribuït per diverses parcel·les els tubs que portaran l’aigua a pressió als municipis de Corbins, Benavent de Segrià, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Lleida i la Portella. El mes de setembre passat el ministeri d’Agricultura va anunciar l’inici del projecte a través de la Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries (Seiasa). Fonts de la Comunitat de Regants van indicar que ja s’ha acabat el procés d’expropiació ja que s’han pagat i ingressat les quantitats acordades. Es transformaran 1.880 hectàrees que conreen un total de 673 regants i la seua modernització suposarà una inversió de 21.250.000 euros. L’objectiu de l’actuació, que compta amb un termini d’execució de 24 mesos, és modernitzar les infraestructures que ara reguen a manta per millorar-ne l’eficiència hídrica al substituir la xarxa d’antigues séquies per un sistema de canonades a pressió. Amb aquesta finalitat s’executarà una nova presa del canal i es construirà una estació de filtrat amb un cabalímetre associat a aquesta infraestructura, amb la seua corresponent escomesa i instal·lacions elèctriques. La comunitat de regants ha recorregut al crèdit per aportar la part que li correspon d’aquestes obres. Pinyana té prop de 14.000 hectàrees i la previsió és fer arribar l’aigua per pressió i gravetat a totes les finques.