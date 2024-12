“Els canons de neu i el ràfting retornen l'aigua als rius”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Els canons de neu retornen l’aigua a les pistes i el ràfting, al riu, així que aprofiten l’aigua, no la tiren.” Aquesta va ser la reflexió del vicepresident de Turisme de la Diputació i alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, durant la seua intervenció en la taula dedicada al consum d’aigua en zones de turisme i lleure. En aquest sentit, Serrano va demanar diferenciar Lleida de l’àrea metropolitana quant a ús d’aigua en turisme i va defensar que la majoria d’establiments hotelers “s’estan esforçant a minimitzar el consum d’aigua”. Jaume Giribet (Aqualia) va assenyalar que més del 90% de l’aigua que s’utilitza a Lleida va a l’agricultura i va assenyalar que, “encara que el turisme té poca incidència, això no implica que no hagi de cuidar-se”. Va destacar també la potencialitat dels canals de reg del pla en el desenvolupament del cicloturisme, seguint un model d’èxit a Girona. Ignasi Servià (Enginyers Agrònoms) va remarcar al seu torn la importància de les dades vinculades als usos de l’aigua per optimitzar el recurs.