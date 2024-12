Comencen les obres de la canonada que regarà per gravetat 2.400 ha d’Aitona, Fraga i Seròs

La zona d’on sortirà la canonada lateral per regar per gravetat 2.400 ha del Segrià i Baix Cinca. - J.C.

Les obres per construir la nova Canonada 25, com s’ha denominat el projecte, dins de l’àrea regable de l’Aragó i Catalunya, que portarà l’aigua per gravetat a 2.400 hectàrees d’Aitona, Fraga i Seròs estan a punt de començar. Els topògrafs ja estan assenyalant el pas de les noves conduccions i la maquinària ha d’estar disposada a principis del 2025 per executar els treballs que han d’estar llestos a mitjans del 2026 per no perdre els ajuts dels fons Next Generation de la UE. El termini d’execució és de 15 mesos i la inversió s’acosta als 20 milions d’euros que sufraguen en un 80% l’Estat i el 20% restant els agricultors. La intervenció beneficiarà més de 400 regants.

La canonada principal tindrà 6 quilòmetres amb més de 100 quilòmetres de conduccions secundàries. L’actuació comportarà la construcció d’una bassa de 210.000 metres cúbics, a més de 400 hidrants a les parcel·les i sistemes de telecontrol per gestionar l’aspersió i el degoteig de les finques. Les cinc comunitats de regants que es beneficiaran de les obres van decidir dissoldre’s fa uns mesos per crear una nova comunitat amb el nom de Canonada 25 que inclou els més de 400 partícips per facilitar tràmits.

Així mateix, segons els tècnics, la connexió amb el canal principal es farà a Fraga i comportarà la construcció d’un túnel. Després de la posada en marxa, no serà necessari cap tipus de bombatge mitjançant electricitat que només es necessitarà per activar alguns automatismes.

D’altra banda, el canal d’Aragó i Catalunya estrenarà la pròxima campanya de reg del 2025 la nova canonada de la Mola que discorre paral·lela al canal Principal, segons va explicar el seu president, José Luis Pérez. Així ho va comunicar a l’assemblea de regants de finals de novembre. Regarà 4.000 hectàrees d’Altorricó i Tamarit, a la Llitera, a la Franja oscenca, i també permetrà suprimir l’ús de bombatges elèctrics i, en especial, el retrobombatge des de Pinyana pel coll de Foix, a Alfarràs, al qual han hagut de recórrer en diverses campanyes de regadiu en anys de sequera, l’última, el 2022. A més, la comunitat de regants podrà estalviar una mitjana de 800.000 euros anuals en despesa d’energia elèctrica, va assenyalar Pérez.

A més, Pérez també va indicar que durant els mesos de tancament de la campanya s’actués al canal principal on s’invertiran prop de dos milions en obres de manteniment i conservació ja que la conducció té més de 120 anys.

D’altra banda, la conselleria d’Agricultura ha adjudicat les obres que li correspon executar a la Generalitat dins del projecte de modernització de la Bassanova d’Almenar i que ascendeixen a gairebé 500.000 euros. Aquesta intervenció contempla la instal·lació de plaques solars, un col·lector a l’estació de bomber, dosificadors, un edifici destinat a l’estudi de musclo zebra i telecontrol.

Així mateix, val a recordar que la modernització de la Bassanova es va abordar el 2013 i ja s’han executat cinc fases que han suposat una inversió de prop de 10 milions d’euros. La Bassanova abasta més de 4.000 hectàrees de cultius propietat de més de 300 pagesos que promouen la renovació del reg.