Multes més cares per no recollir excrements de gos

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Almenar ha renovat l’ordenança de possessió de gossos i animals de companyia per endurir les multes arran de les queixes dels veïns per l’increment d’excrements i orines als carrers. Segons l’alcaldessa, Teresa Malla, no han estat efectives mesures com llançar sofre en cantonades, façanes de comerços i portals, per la qual cosa s’ha optat per modificar la normativa, que ja compta amb el suport municipal i ara està en exposició. Puja de 50 a 200 euros no retirar els excrements dels gossos a la via pública i s’introdueixen sancions per no diluir les dejeccions que facin els animals als carrers amb 150 euros, va explicar Malla. La quantia de les infraccions lleus oscil·la entre els 30 i els 200 euros; les greus, entre els 200 i els 1.502 euros, i les molt greus, entre el 1.502 i els 30.050 euros. Segons l’alcaldessa, la normativa entrarà en vigor a primers de l’any que ve.

També són infraccions lleus alimentar els animals a la via pública, que l’animal no porti el collar o morrió, segons la seua perillositat; microxip o qualsevol identificació que marqui una norma superior. També no comunicar a l’ajuntament la transferència de la propietat sobre l’animal o el canvi de domicili o mort de l’animal; no col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant; no entregar al comprador d’un animal, en el moment de la venda, un document que indiqui la data de venda, la raça, l’edat, la procedència i el seu estat sanitari i no netejar o diluir amb aigua les miccions. Són infraccions molt greus la possessió sense censar de gossos considerats perillosos, o la tinença d’aquests gossos al domicili urbà o rural sense mesures de seguretat per a les persones.

La mesura entrarà en vigor al gener ja que ara la nova ordenança es troba en exposició pública Augmentaran les rutes dels guàrdies municipals ja que és difícil enxampar els infractors in situ

La primera edil Malla va explicar que s’augmentarà la vigilància per part dels guàrdies urbans municipals, ja que les multes només es podran imposar en el moment en què es localitzi l’autor dels fets, “una cosa que és difícil, motiu pel qual s’ha decidit extremar el control”.