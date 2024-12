Queixes veïnals per les jardineres del carrer Major que no deixen sortir de guals

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Les jardineres del carrer Major de Torres de Segre han provocat les queixes d’alguns veïns ja que asseguren que impedeixen que els cotxes maniobrin per sortir dels guals, als quals se suma que sempre hi ha camionetes aparcades en segona fila. Els veïns reclamen que es canviïn d’ubicació i que es treguin del carril dret i es posin a l’esquerre per facilitar el pas dels vehicles als guals.

Per la seua part, l’alcalde, Àxel Curcó, va indicar que les jardineres es van instal·lar com a mesura dissuasiva per evitar que els cotxes vagin a velocitats excessives pel carrer Vall. Curcó va admetre que està prohibit estacionar al carrer Major encara que va indicar que de vegades és necessari perquè hi ha una botiga. No obstant, va remarcar que la previsió del consistori és fer una àrea d’estacionament a la zona per a cinc vehicles que acabi amb el problema.