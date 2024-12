Substitueixen 3 km de tubs de fibrociment

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple d’Alfarràs va aprovar ahir el projecte de renovació de diverses canonades de fibrociment que s’han de substituir per d’altres perquè la xarxa ha quedat a diverses zones obsoleta. Segons l’alcalde, Joan Carles Garcia, “hem aconseguit dos subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per canviar totes les conduccions d’uralita. Millorarem l’eficiència i això tindrà un cost d’uns 900.000 euros, aproximadament”, va explicar.

La intervenció s’ha d’executar durant l’any que ve per la qual cosa cal aprovar el projecte com més aviat millor. Les actuacions se centren al barri d’Andaní, la zona de l’antiga fàbrica de filatures, els habitatges de Martí Casals, el carrer Calvari i el seu entorn, i alguns trams del carrer Horta i al llarg de l’avinguda que transcorre per l’N-230 i l’avinguda Lleida.

En concret, s’intervindrà en una vintena de carrers: Santa Anna, Sant Llorenç, Major, avinguda Pinyana, Nord, Sant Josep Obrer, Mossén Brugulat, Calvari, Tetuà, General Prim, Ramón Vives, Colonia Enher, avinguda Lleida, Alexandre Santallusia, avinguda Balmes, plaça Lluís Companys, Trinitat, Pompeu Fabra, Horta, Sisquella i Carles Riba.

Segons Garcia, la xarxa té uns 14 quilòmetres, dels quals el 35% són de fibrociment. L’actuació se centrarà en uns 3 quilòmetres de conduccions per instal·lar material com PVC i polietilè. Estat i Govern adverteixen que s’ha de retirar tota la uralita de xarxes de proveïment per al 2030.

Garcia va indicar que també s’instal·laran els comptadors a la via pública ja que, a l’actualitat, molts són dins de les cases, a fi de facilitar la lectura i detectar avaries. Renovar la xarxa de proveïment d’aigua és una de les principals finalitats de l’equip de govern, encapçalat per Junts. La xarxa té ara una eficiència del 64%.

Remunicipalització del servei

L’ajuntament d’Alfarràs va recuperar al setembre la gestió de l’aigua de boca després de gairebé quatre anys de tràmits i una consulta veïnal que va avalar remunicipalitzar aquest servei el 2021. El consistori va rellevar Cassa, encarregada del servei des del 2006 i el contracte de la qual va finalitzar el 2010. Des d’aleshores s’ha anat prorrogant periòdicament el contracte fins ara. Les fugues i rebentades en una xarxa centenària han fet que les pèrdues d’aigua fossin de més del 50% durant anys.