Gairebé mig milió per fer per a vianants el centre històric

L’ajuntament d’Alcoletge invertirà prop de 500.000 euros a continuar amb la pacificació del centre històric durant 2025. Segons l’alcalde, Josep Maria Gras, és l’actuació més important de l’any que ve que ja s’ha començat al carrer Major i que continuarà en totes les vies del barri antic. En concret, les obres al carrer Major es van abordar el 2023 amb un pressupost que superava els 700.000 euros, i ja estan acabades. Els nous treballs inclouran la urbanització del vial amb una calçada única en tots els trams del nucli històric per millorar l’accessibilitat, especialment dels vianants. També preveu el soterrament de les línies elèctriques, de telefonia i de banda ampla. Així mateix, es preveu la substitució de la xarxa de sanejament, que actualment presenta un estat precari i transcorre al llarg de tota aquesta àrea urbana, així com la millora de la xarxa de proveïment d’aigua.

Segons Gras, no es podrà estacionar en tot el barri antic, només en els espais habilitats amb aquesta finalitat, i els vehicles circularan per un carril central per on només en podrà passar un. “La idea és prioritzar els vianants amb la major seguretat possible”, va indicar. Pel que respecta a la xarxa d’aigua de boca, l’alcalde va explicar que “és molt antiga i està feta amb una varietat de plàstic que ja no es fabrica, per la qual cosa la canviarem per canonades de polietilè”. En referència al clavegueram, són conduccions de fibrociment, també molt degradades. Aquest component ha d’eliminar-se actualment per llei, tant de la Generalitat com del Govern central, i ha d’estar retirat el 2030 al ser altament contaminant.

En un altre ordre de coses, l’ajuntament ha tret a concurs el lloguer de diverses finques rústiques per un import que s’acosta als 200.000 euros. Són cinc parcel·les que s’han estat llogant des de fa més de 25 anys, segons va explicar l’alcalde de la localitat. “De fet, la nova subhasta es fa per quinze anys prorrogables per uns altres deu en dos períodes de cinc anys. Estan destinades a l’explotació agrícola des de la dècada dels vuitanta del segle passat”, va indicar Gras. La data per presentar sol·licituds acaba a finals d’aquest mes i l’adjudicació es farà en les primeres setmanes de l’any vinent.