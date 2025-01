Eliminarà barreres arquitectòniques per fer més accessible el centre històric

La reforma del centre històric preveu fer-lo més accessible. - A.M.

L’ajuntament de Maials ha donat l’aprovació definitiva al projecte per a la urbanització parcial del centre històric de la població, o vila closa, que suposarà una inversió de més de 236.000 euros. Aquesta intervenció planteja suprimir barreres arquitectòniques i fer més accessible el centre a tots els veïns, amb millores per a la conversió en zona de vianants d’algunes àrees que estarà a càrrec de l’Estat. La intenció del consistori és que comencin a mitjans del 2025, segons va explicar l’alcalde, David Masot.

D’altra banda, el ple del desembre va aprovar el projecte per reformar les instal·lacions de l’Estació de Control i Descontaminació (ECD) en cas d’emergència per fuga a la central nuclear d’Ascó, ubicades als vestidors de les piscines municipals. Preveu una inversió de 84.700 euros i el consistori espera que l’Estat en faci una aportació de 80.000 per a la construcció de dos vestidors més que podrà utilitzar la població durant l’estiu i en esdeveniments esportius, va explicar Masot.