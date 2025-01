Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cartells amb el nom de les poblacions col·locats a l’inrevés per simbolitzar com se senten els agricultors i ramaders, “cap per avall i farts”, a causa de l’excés de burocràcia i d’algunes decisions de l’administració.

Aquesta és la nova acció de protesta de Revolta Pagesa, el col·lectiu que el febrer de l’any passat va organitzar la gran mobilització de tractors que van col·lapsar les carreteres catalanes i els principals carrers de la ciutat de Barcelona per denunciar la seua situació i defensar els seus drets.

Consideren que des d’aleshores poc s’ha millorat i per això han iniciat aquesta nova mobilització. Localitats lleidatanes com Àger o Seró (nucli d’Artesa de Segre) són alguns dels quals es van despertar aquest cap de setmana amb el cartell del revés, igual que previsiblement passarà avui en poblacions de l’Urgell. “Aquesta situació es repeteix a tot Catalunya, continuarà els propers dies i no sabem quan acabarà”, va indicar ahir Mar Ariza, vicepresidenta de Revolta Pagesa. Aquesta acció n’imita una de similar que es va organitzar al sud de França i és l’inici de noves protestes.

Ariza va apuntar que des de la gran mobilització de fa gairebé un any “s’han fet alguns passos, però no prous”. “Ens van escoltar amb bona voluntat, però no han actuat. Nosaltres necessitem accions immediates, però ells (l’administració) van a un altre ritme”, va assenyalar. Va subratllar que “el més important és la desburocratització” del sector, perquè passen més temps “a les oficines que al tractor” i va criticar també durament el pacte entre la Unió Europea i Mercosur (l’Argentina, el Brasil, el Paraguai i l’Uruguai) ja que “es permetrà l’entrada de productes amb fitosanitaris que aquí estan prohibits des de fa anys”.

Així mateix, va recordar la problemàtica que viuen al pla de Lleida a causa de la plaga de conills que provoquen danys a cultius. “L’administració no està fent un bon control de la fauna cinegètica”, va remarcar, i va considerar que la prova pilot de drons i intel·ligència artificial a Verdú per detectar conills i els seus caus no és suficient. Creu que sí que servirà per censar-los, però va incidir que actualment el que necessiten són accions urgents de control de la plaga, no de prevenció.

Per la seua part, el president d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, va recalcar que el sector està molt molest pels pocs avenços aconseguits després de les mobilitzacions de l’any passat. Va sumar noves mesures que aplicarà el ministeri de Treball.