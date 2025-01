La biblioteca triplica l'espai per atendre els seus 4.962 usuaris

Les obres de reforma de la biblioteca, on s’habilitarà més espai fins a sumar 1.150 metres. - MAGDALENA ALTISENT

Alpicat té actualment 6.743 veïns empadronats i la biblioteca local de Sant Bartomeu ha expedit fins a la data 4.962 carnets d’usuari, dels quals 1.785 són de nens i joves. L’alcalde, Joan Gilart, explica que si bé alguns d’aquests usuaris són d’altres localitats el grau d’utilització de la biblioteca i les activitats que organitza és tan elevat que justifiquen una reforma com la que s’està portant a terme, que implicarà triplicar l’espai d’aquest equipament.

Es tracta d’un projecte que compta amb un pressupost d’1,7 milions d’euros (un milió procedent de la Generalitat i la resta, de recursos propis) i que consisteix en la rehabilitació de l’edifici de les antigues escoles, on fa trenta anys es va situar la biblioteca local, que ara havia quedat petita i obsoleta.

Així mateix, l’edifici actual té una superfície de 350 metres quadrats i aquesta ampliació permetrà arribar als 760 metres, més un nou espai de 390 metres a la planta baixa que permetran comptar finalment amb una biblioteca de 1.150 metres quadrats.

El nou edifici tindrà un espai polivalent, un de suport i formació, una àrea infantil, una de música i imatge, una de lectura de premsa i revistes i una més d’informació i fons general. Les obres van començar entre el setembre i l’octubre passats i la previsió és que estiguin llestes a mitjans d’aquest any.

L’alcalde va remarcar que la biblioteca local està molt activa i que destaca per esdeveniments ja populars com la Festa del Llibre Gegant, que ha assolit les 25 edicions i reuneix cada any desenes de participants.

D’altra banda, l’alcalde es va reunir ahir amb la delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, amb qui va repassar els principals projectes que es porten a terme a l’ajuntament, entre els quals les obres de la biblioteca. També van parlar de la convocatòria del PUOSC 2025-2029, que suposarà una assignació de 502.122 euros per a Alpicat. Una part es dedicarà a renovar els carrers del centre històric.