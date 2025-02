Roben un centenar de cabres a Alpicat i les localitzen en una masia abandonada de Vilaverd

Tancat on van trobar les cabres a Vilaverd.Cedida pel Gremi de la Pagesia Catalana

Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'un centenar de cabres d'un ramat a Alpicat. El robatori va tenir lloc la nit del 30 al 31 de gener i la majoria dels animals, una vuitantena, van ser trobats dos dies després, el 2 de febrer, en un recinte tancat d'una masia abandonada de Vilaverd, a la Conca de Barberà. Les cabres que estaven embarassades van poder ser identificades gràcies als cròtals que duien. Al lloc, la policia també hi va trobar una furgoneta robada amb la qual els lladres haurien transportat alguns dels animals. La policia ha obert una investigació per mirar de trobar l'autor o autors del robatori i, de moment, no han detingut ningú.

El Gremi de la Pagesia Catalana ha denunciat l'estat "deplorable" dels animals recuperats a Vilaverd. De la vuitantena d'exemplars, la policia ha explicat que en va trobar un de mort. També la mateixa nit del robatori, els agents van recuperar una desena de caps de bestiar que s'havien escapat prop d'on era el ramat.

En un comunicat, el Gremi de la Pagesia Catalana afirma que els robatoris de bestiar són cada vegada més comuns i demana que aquests delictes siguin considerats delictes greus i que "es prenguin mesures més rigoroses" a l'hora de jutjar-ne els responsables.

Diuen que la situació és "insostenible" i que les "màfies" que hi ha darrere dels robatoris distribueixen la carn del bestiar a particulars, restaurants i carnisseries "sense cap mena de control sanitari durant el procés de transport, emmagatzematge i sacrifici".