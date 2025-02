Mor un home de 33 anys en un violent xoc a la carretera C-12 a Corbins

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home de 33 anys va morir aquest dimecres a la tarda al xocar el seu vehicle amb un camió a la carretera C-12 al terme municipal de Corbins, per la qual cosa aquesta és la primera víctima mortal a les carreteres de Lleida en el que portem d’any. El fatal succés va tenir lloc poc abans de dos quarts de sis de la tarda quan, per causes que s’estan investigant, hi va haver una col·lisió frontal entre una furgoneta i un camió.

L’impacte va provocar que el conductor de la furgoneta, un veí de Barcelona de 33 anys que era l’únic ocupant, morís. Arran de l’aparatós sinistre, es van activar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i sis dels Bombers de la Generalitat, que van haver de fer tasques d’excarceració per recuperar el cos de la víctima, així com tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’accident va obligar a tallar la carretera C-12 en els dos sentits fins poc abans de les nou de la nit.

D’altra banda, una col·lisió amb més de dos vehicles implicats va obligar a tallar ahir a la nit l’autovia A-2 al seu pas per Vilagrassa en direcció Barcelona. El sinistre es va produir cap a les 21.35 hores i al lloc dels fets van acudir dotacions dels Mossos d’Esquadra, Bombers i SEM. Al tancament d’aquesta edició, els cossos d’emergència no van indicar la gravetat de l’accident i si s’havien produït danys personals. El d’ahir va ser la primera víctima mortal en un accident de trànsit el 2025, però no ha estat l’única a les carreteres lleidatanes aquest any. El passat 31 de gener un ciclista de 30 anys de la zona de Binèfar, a la Llitera, va morir a l’autovia A-22. Un conductor el va trobar inconscient al lateral de la via i tot apuntava que es tractava d’una mort natural.

D’altra banda, el passat 1 de gener va morir el conductor d’un vehicle a l’autovia A-2 a l’altura d’Alcoletge. Per causes desconegudes, el vehicle va impactar contra la mitjana de l’autovia, la qual cosa va provocar la mort del conductor. Es presumeix que va patir una indisposició abans del xoc. Així mateix, en tot l’any passat hi va haver 29 víctimes mortals a les carreteres lleidatanes.

Van ser dos menys que les 31 que es van cobrar el 2023, un any especialment tràgic ja que van perdre la vida 11 persones més que l’exercici anterior. Gairebé la meitat de les víctimes l’any passat es van registrar a la comarca del Segrià (11) i al Pallars Sobirà n’hi va haver 6. Respecte als col·lectius vulnerables, set motoristes i dos ciclistes van morir a les carreteres lleidatanes l’any passat