Interior busca una seu per a Emergències del Pirineu i diversos municipis opten a acollir-la

El departament d’Interior busca on instal·lar la seu de la futura Regió d’Emergències del Pirineu. Encara no té una data prevista per a la posada en marxa, però diversos municipis de les comarques de muntanya s’han ofert ja a acollir-la. La conselleria busca una superfície de 1.800 metres quadrats en la qual construir les instal·lacions, que hauran de reunir un mínim de 17 empleats en tasques de control i coordinació de serveis d’urgències. Els ajuntaments de Tremp, la Pobla de Segur, Sort i la Seu d’Urgell s’han postulat com a possibles seus i alguns ja ofereixen terrenys.

La consellera d’Interior, Núria Parlon, va afirmar que el seu departament “estudia els condicionants de les diferents comarques per determinar la millor localització” de la seu de la Regió d’Emergències, que englobarà l’Alt Urgell, la Ribagorça, la Cerdanya i els Pallars. “Un factor important és la concreció del municipi, per la seua localització i capacitat de donar resposta a qualsevol emergència”, va dir, i va afegir que “cal tenir en compte la possibilitat de cessió de sòl de l’ajuntament per construir la infraestructura”. Parlon va respondre així una pregunta parlamentària de la diputada lleidatana de Junts Jeannine Abella.

Quant al personal, haurà d’incloure “un inspector o inspectora cap de regió, dos caps d’àrea, un mínim d’un cap d’unitat territorial i sis oficials o sergents responsables de les àrees de gestió, operacions, equipaments, vehicles, prevenció operativa i de riscos laborals”. A aquests s’haurà d’afegir personal administratiu, amb un cap de secció, un cap de negociat, tres auxiliars administratius i dos tècnics.

L’ajuntament de Tremp ha ofert diversos solars a la Generalitat per a la futura regió d’Emergències del Pirineu, segons va corroborar l’alcaldessa, Sílvia Romero. També el consistori de la Pobla opta a acollir la seu, segons va explicar l’alcalde, Marc Baró, que va recordar que el municipi acull el parc de bombers voluntaris i un heliport. L’alcalde de Sort, Baldo Farré, va explicar que ha mantingut conversacions amb tècnics del Govern. “Seria una decisió excel·lent que Sort l’acollís; tenint en compte criteris tècnics, seria la decisió més correcta”, va assenyalar.

El primer edil de la Seu, Joan Barrera, va concretar que la capital de l’Alt Urgell ha ofert sòl del sector SUD-5 a l’antic càmping Envalira per a la futura regió d’Emergències.

Un edifici a la capital del Pallars Jussà per a oficines de la Generalitat

El ple de l’ajuntament de Tremp va aprovar el passat 3 de febrer cedir terrenys a la Generalitat per a la construcció d’un edifici que reuneixi les diferents oficines que ara té a la capital del Pallars Jussà. Es tracta de la delegació del Govern al Pirineu i els serveis territorials de Salut, Educació i Igualtat i Feminismes a les comarques de muntanya. A tots aquests s’hauran d’afegir ben aviat els de Justícia. Aquestes dependències estan ara repartides entre l’ajuntament, l’antic centre cívic i un local de lloguer.En aquest sentit, el sòl cedit pel consistori és pròxim a les dependències dels Mossos d’Esquadra i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). De fet, la parcel·la havia d’acollir un centre d’interpretació de terres de l’ICGC, que finalment es va instal·lar a l’edifici ja existent. El consistori va recuperar la cessió per cedir-lo de nou per a aquest ús.