La Generalitat avala declarar Bé Cultural d'Interès Nacional la Casa Vallmanya d'Alcarràs, on estiuejava Macià

Un grup de persones concentrades davant de la Casa de Vallamanya per demanar-ne l'expropiació.Cedida per la Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa de Valmanya

El Departament de Cultura de la Generalitat ha incoat l'expedient per declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Lloc Històric, la Casa Vallmanya d'Alcarràs (Segrià). El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat la resolució signada per la consellera de Cultura, Sònia Hernández. El president Francesc Macià va estiuejar i passar temporades en aquesta casa pairal que havia estat propietat de la família de la seva dona i que actualment es troba en molt mal estat. Des de la iniciativa popular 'Salvem Cal Macià' fa anys que exigeixen a les administracions que intervinguin per evitar-ne la desaparició i, ara que s'ha formalitzat el tràmit de protecció, reclamen que s'expropiï la casa de forma immediata.

La resolució signada per la consellera detalla que el 14 de gener la Direcció General del Patrimoni Cultural va emetre un informe favorable a la incoació de l'expedient i que s'ha procedit a fer-ho d'acord amb la Llei del patrimoni cultural català. El tràmit s'ha notificat a l'Ajuntament d'Alcarràs.

La incoació de l'expedient comporta l'aplicació immediata i provisional del règim de protecció establert per als béns culturals que ja han estat declarats d'interès nacional. Amb tot, un cop publicat l'expedient al DOGC s'obre un procés d'al·legacions durant el termini d'un mes.

Des de la iniciativa popular 'Salvem Cal Macià' han valorat aquest tràmit com "una petita passa" i han subratllat que, un cop incoat l'expedient, Casa Vallmanya "ja es pot considerar a tots els efectes com un BCIN" i que "si existeix la voluntat política necessària" la Generalitat ja pot expropiar la casa.

El col·lectiu afirma que la Generalitat i l'Ajuntament són contraris a dur a terme aquesta expropiació i defensen que aquesta és "l'única via i garantia de preservar l'immoble i la memòria del president Francesc Macià".

El 22 de desembre del 2023, la Generalitat, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Alcarràs van presentar un acord per recuperar aquest patrimoni segons el qual les dues primeres administracions destinarien 920.000 euros a la compra i restauració de la casa de Vallmanya, de propietat privada. Finalment, però, el compromís no es va materialitzar.