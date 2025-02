Inquietud a Alcarràs i Torres per una vintena de gossos sense identificació que campa per la zona

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ajuntaments d’Alcarràs i Torres de Segre s’han coordinat amb el consell comarcal del Segrià per intervenir davant l’existència d’una vintena de gossos sense identificació que campa pels dos termes i que, encara que no hi ha constància d’atacs a persones ni al bestiar, ha començat a generar preocupació en una zona en la memòria de la qual continuen presents els atacs que un grup de gossos assilvestrats (salvatges) va desencadenar fa una dècada a la comarca, amb episodis a Seròs i Alcarràs.

Es tracta d’una vintena de gossos que no disposen de documentació i que els ajuntaments sospiten que tenen relació amb una finca de Torres, el propietari de la qual ja va ser sancionat fa uns mesos per la Generalitat amb una multa de 500 euros per diverses infraccions de la llei de Benestar Animal per l’estat d’abandó en el qual es trobaven un grup de gossos, sense xips identificatius ni cartilla de vacunació i en condicions higièniques millorables, que es trobaven a la propietat.

“A això se sumava el fet d’estar criant animals sense autorització”, va explicar Gabriel Florensa, alcalde accidental de Torres de Segre. L’ajuntament va proposar una sanció de 9.000 euros, però el Govern la va reduir a 500, “molt baixa tenint en compte les despeses de manteniment dels animals”.

“També es va demanar inhabilitar aquesta persona per a la tinença d’animals, però això no es va valorar a la sanció. Intentem fer una proposta de sanció exemplar, però desgraciadament la resposta no va ser positiva”, va afegir.

Els consistoris, que han acordat amb el consell fes una inspecció per localitzar els gossos i, una vegada rescatats, esterilitzar-los, xipar-los i vacunar-los.

“Hi ha cadells, i si no els esterilitzes es poden continuar reproduint, expandir-se i assilvestar-se. Són molt desconfiats, no sabem com poden respondre”, assenyala Gerard Companys, alcalde d’Alcarràs, qui anota que “fins al moment no hi ha hagut atacs”.

Florensa, per la seua part, va explicar que en una recent inspecció (“des de fora”, recalca) a la finca del veí sancionat fa uns mesos no es va confirmar la presència d’animals deslligats.

Mentrestant, l’entitat Amics Peluts Baix Cinca-Seròs, que gestiona la protectora d’aquesta última localitat, va rescatar fa uns dies a Alcarràs, després de rebre l’avís de diversos veïns, una gossa amb deu cadells d’unes setmanes de vida (ara s’ofereixen en adopció) que va resultar ser la mateixa que havia quedat solta després d’una intervenció en la qual es van retira 19 gossos que vivien deslligats en una finca sense xipar ni identificar.

“Hi ha molts gossos lliures en aquesta zona. De vegades crien en zones de camp i es poden tornar salvatges”, explica Sandra Oró, responsable d’Amics Peluts, qui assenyala que “Haurien d’anar al Centre d’Acolliment del Segrià”.