Trobada entre escolars i usuaris de la residència de Gimenells

Els alumnes del cicle inicial del col·legi Sant Isidre de Gimenells i els residents de la Llar dels Nostres Avis han participat en el projecte Trobades de vida per tercer any consecutiu. Els escolars van elaborar entrevistes com a eina d’aprenentatge, recollint vivències i records dels avis. L’activitat fomenta el diàleg intergeneracional i contribueix al desenvolupament lingüístic dels participants a l’utilitzar el català, el castellà i el romanès.